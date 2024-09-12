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Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği, belediyecilik üzerine istişarelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:17
Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği İstişare Toplantısı Yapıldı

Burdur'da, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Bölge İstişare Toplantısı, Sultandere Hizmet Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Başkan Böcek’ten Önemli Açıklamalar

Açılış konuşmasında Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birliğin köklerinin 1978 yılına dayandığını ve Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsadığını hatırlattı. Birliğin genişleyerek farklı siyasi görüşlerden belediye yöneticilerini kapsadığının altını çizen Böcek, "Birlikte siyaset yapmıyoruz; amacımız belediyecilikte insanların yaşam kalitesini artırmak" şeklinde konuştu.

Belediyeciliğin Kutsallığına Vurgu

Böcek, "Halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak görüyoruz. Yeni seçilen arkadaşlarımız da aynı inançla çalışacak. Ötekileştirmeden, bir arada çalışmayı hedefliyoruz. Diğer kuruluşlarla işbirliği halinde projelerimizi geliştireceğiz" diyerek belediyeciliğin bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Başkan Ercengiz'den Dayanışma Mesajı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin sunduğu görevi dayanışma ve kardeşlik bilinciyle yürüttüklerini belirterek, "Gücümüzü birleştirerek, imkânları kısıtlı olan belediyelerimize destek verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Toplantı Eğitim Sunumlarıyla Sürdü

Toplantı, belediyecilik konularında farklı eğitim sunumları ile devam etti.

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz...

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (ortada) de katıldı.

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz...

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (ortada) de katıldı.

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz...

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (ortada) de katıldı.

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz...

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (ortada) de katıldı.

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