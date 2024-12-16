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Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Burdur'da av tüfeğiyle vurulan 15 yaşındaki Halil Can Çavaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 00:38
Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Burdur'da Üzücü Olay: 15 Yaşındaki Çocuk Av Tüfeğiyle Vuruldu

Burdur'un Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'ta gerçekleşen trajik bir olayda, Halil Can Çavaş (15) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olay, arkadaşlarıyla birlikte bir evde oturduğu sırada meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeğiyle vurulan Halil Can, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı çocuğun karın bölgesinden ağır yaralandığı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay anında evde bulunan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çevredeki vatandaşlar durumu üzülerek karşıladı. Bölgedeki halk, genç yaşta bir can kaybının yaşanmasının derin üzüntü içerisinde olduklarını ifade etti.

Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çocuk hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olay anında evde bulunan 3...

Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çocuk hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olay anında evde bulunan 3 çocuğu gözaltına aldı.

Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çocuk hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olay anında evde bulunan 3...

Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çocuk hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olay anında evde bulunan 3 çocuğu gözaltına aldı.

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