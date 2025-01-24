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Burdur'da Baba ve Oğlunu Öldüren Sanık İçin İddianame Hazırlandı

Burdur'da baba-oğul cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:23
Burdur'da Baba ve Oğlunu Öldüren Sanık İçin İddianame Hazırlandı

Burdur'da Baba ve Oğul Cinayetinde İddianame Kabul Edildi

Burdur'da, Gölhisar ilçesinde baba ile oğulun öldürülmesine neden olan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, 3 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32), iş yerlerinin önünde alacaklı olduğu iddia edilen Metin K. (42) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sonrası, Ramazan Tin olay yerinde, oğlu Muharrem Tin ise hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Sanığın Savunması ve İddianame

Metin K.'nin savunmasında; "Ramazan Tin'e 215 bin liraya sattığım otomobilden kalan 30 bin lirayı almak için iş yerlerine gittim. Korkutmak amacıyla tüfekle araçtan indim, ancak Ramazan Tin elini beline götürdüğü için panikleyip ateş ettim" dediği belirtildi.

İddianamede, sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Metin K., olay sonrası kaçtı, ancak Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

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