Burdur'da dehşet! kontrolden çıkan otomobil kamyona çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı!

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyona çarptı: 3 ölü

Burdur'da kontrolden çıkan bir otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti ve seyir halindeki bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza Burdur-Fethiye Karayolunda Gerçekleşti

Kaza, Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde, Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve karşı istikametten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

3 Kişi yaşamını Kaybetti

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobildeki 3 kişinin yaşamını kaybettiğini belirledi.

2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kamyonette bulunan 2 yaralı ise kaza sonrası ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Soruşturma Başlattı

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nedeni ise araştırılıyor.