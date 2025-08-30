Burdur'da Doğaya Bırakılan Geyik Salda Gölü Kıyısına İndi

Burdur'da doğaya bırakılan geyik Salda Gölü kıyısına indi

Yeşilova'da görülen geyik sosyal medyada paylaşıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesi Eşeler Dağına doğaya bırakılan geyiklerden biri, Salda Gölü kıyısında görüntülendi.

Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, sosyal medya hesabından Salda Gölü kıyısında görülen geyiğin fotoğrafını paylaştı.

Kurd paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cennet Yeşilovamız, dünya mirası Salda Gölü, kayak merkezi, dağlarında, ormanlarında dolaşan geyikleri, sıcak hava balonları ile cennetten bir köşe. Bugünün sürprizi Salda Gölü kenarına inen geyiğimiz."

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar arasında düzenlenen proje kapsamında, Eşeler Dağı Salda Kayak Merkezi çevresine 23 kızılgeyik bırakılmıştı.

