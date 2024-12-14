Burdur'da Düğün Faciası: Bıçaklı Kavga Baba ve Oğlunu Yaraladı

Burdur'un Taşkapı köyünde gerçekleşen bir düğünde meydana gelen bıçaklı kavga, ortalığı karıştırdı. Olayda baba ve oğlu ciddi şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kavga, Önceki Husumetten Kaynaklandı

Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında Fikret G. (21) ve daha önce aralarında husumet bulunan Sezgin A. (44) ile oğlu Cemali A. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret G., bıçakla saldırarak baba ve oğlunu yaraladı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Hemen olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından Fikret G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Burdur'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.