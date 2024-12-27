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Burdur'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 43 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yemekten zehirlenme şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:15
Burdur'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 43 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir ortaokulda, öğle yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Valilik, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve taburcu işlemlerinin başladığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğle yemeğinden sonra 4 öğrenci kusma, 6 öğrenci ise mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Ardından, durumları gözlem altında tutulmak amacıyla toplamda 33 öğrenci daha hastaneye yönlendirildi.

Karamanlı Devlet Hastanesi'ne yapılan sevklerde, yoğunluktan ötürü 5 öğrenci de Tefenni Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Valilik, öğrencilerin mevcut sağlık durumlarının iyi olduğunu ve taburcu işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Konunun, Karamanlı Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edildiği belirtildi.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olası nedenleri araştırmak için yemekten numune alırken, adli ve idari tahkikata devam edildiği vurgulandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 43 öğrenci...

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye başvurdu.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 43 öğrenci...

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye başvurdu.

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