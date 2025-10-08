Burdur'da HAYTEKFEST: 16-18 Ekim'de Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Yarışması

Burdur'da 16-18 Ekim'de MAKÜ ev sahipliğinde düzenlenecek HAYTEKFEST, tarım, hayvancılık ve gıda teknolojileri projelerini yarıştırıp sektörle buluşturacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:49
Burdur'da HAYTEKFEST: 16-18 Ekim'de Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Yarışması

Burdur'da HAYTEKFEST: Yeni Projeler Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri İçin Yarışacak

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST), 16-18 Ekim tarihlerinde Burdur'da düzenlenecek. Festivalde hayvancılık, tarım ve gıda teknolojileri alanında geliştirilmiş projeler yarışacak ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.

Festivalin hedefi

Etkinlik gençlerin tarım ve hayvancılığa ilgisini artırmayı amaçlıyor. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, festivalin yarışan projelerin sektördeki önde gelen şirketlerle buluştuğu, iş ağı oluşturma imkanlarının oluştuğu ve bu alanda ürünlerin sergilendiği bir platform olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Hüseyin Dalgar festival hakkında, "HAYTEKFEST aslında tarım, hayvancılık..." diyerek sözlerine başladı.

Rektör Dalgar'ın açıklamaları

Dalgar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Ülkemizde özellikle kırsaldan kente göçün artması, yeni neslin tarım ve hayvancılıkla ilgilenmemesi nedeniyle tarımsal üretiminden uzaklaşıldığını görüyoruz. Bu noktada yeni jenerasyonun tarımı teknoloji ile birleştirerek daha az beden gücüyle, alın teri yerine akıl teriyle bu işi yapabileceği bir modele doğru tüm dünyada bir yöneliş söz konusu."

Dalgar, sözlerine şu şekilde devam etti: "İşte bu noktada HAYTEKFEST Türkiye’nin dört bir tarafından, bu konuda kafa yoran, projesi, fikri olan insanları bir araya getirecek. Bunların birlikte çalışma ve birbiriyle konuşan sistemler inşa edebilmeleri noktasında da bir araya gelmelerini sağlayan bir ortam oluşturuyor."

Başvurular ve değerlendirme

Festival için Türkiye geneline ve Türk cumhuriyetlerine duyurular yapıldı; 100'den fazla proje başvurdu. Yaklaşık 200 hakemin değerlendirmesi sonucunda finale kalan projeler festivalde sunumlarını yapacak.

Dalgar, jürinin ve sektör temsilcilerinin projeleri değerlendireceğini belirterek, şöyle devam etti: "Bunların içerisinden yatırım potansiyeli yüksek olanların, ortak yatırım suretiyle sektöre kazandırılması sağlanacak. Gençler artık kazmayla, kürekle beden gücüyle tarım hayvancılık yapmak istemiyor. TEKNOFEST'te de gördük gençlere 'robotlarla, yazılımlarla, elektronik sistemlerle tarım, hayvancılık yapar mısınız?' diye sorduğumuzda çok yüksek ilgi gösteriyor. Bu noktada HAYTEKFEST, tarım, hayvancılık teknolojilerine zemin hazırladığımız ve ilgiyi artırmayı amaçladığımız bir organizasyon."

Rektör Dalgar, tüm sektör temsilcilerini ve bu alana ilgi duyan herkesi 16-18 Ekim tarihlerinde üniversitelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona davet etti.

Burdur'da, hayvancılık ve tarım teknolojileriyle ilgili yeni projelerin yarışacağı Hayvancılık...

Burdur'da, hayvancılık ve tarım teknolojileriyle ilgili yeni projelerin yarışacağı Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST) 16-18 Ekim'de düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine festivalle ilgili açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
2
Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor
3
Özgür Özel'den 'Vicdan' Gemisine Saldırıya Kınama: İsrail ve Trump Eleştirisi
4
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reform Desteği Belediyelerdeki İtibar Kaybına Kefaret Olur
5
Erdoğan: Trump'ın Barış Çabalarına Aktif Destek Mesajı
6
Erdoğan: Şarm El-Şeyh Görüşmeleri Ateşkes ve Adil Barış İçin Kritik
7
Erdoğan: Barış Hamas ve Filistinlilerin Omuzlarına Yüklenemez

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak