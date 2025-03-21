Burdur'da İlk Geleneksel El Sanatları Festivali Coşkuyla Başladı

Burdur'da İlk Geleneksel El Sanatları Festivali

Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Burdur Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile Kültürel Diplomasi Derneği'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirilen bir törenle yapıldı.

Festivalin İlk Gününde Renkli Gösteriler

Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde, Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sahnelendi. Bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Vali Bilgihan'dan Övgü Dolu Sözler

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Burdur'un eşsiz doğası, kültürü, tarihi ve sanatsal değerleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Burdur'un zengin folklorik geçmişine dikkat çeken Bilgihan, "Bu şehir, kendi sazını, kendi türkü sözlerini üretmiştir. 100'den fazla halk kültürüne eser kazandırmıştır," dedi.

Kültürel Zenginlik ve Katılımcılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise Türkiye'nin UNESCO dünya mirası listesine 31 unsur kaydettirdiğini belirterek, "Türkiye, her bölgesi ve farklı kültürel unsurlarıyla çok değerli bir coğrafya," ifadelerini kullandı.

Festivalde, 11 ilden katılan ve geleneksel sanat dallarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını kazanmış 20 sanatçı yer alıyor. Katılımcılar, çalgı yapımı, sipsi, ahşap oymacılığı, ebru ve geleneksel giysili bebek gibi birçok sanat dalında stantlar açtı.

Festival, bu zengin kültürel mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Etkinliklerin Pazar günü sona ereceği duyurulmuştur. Burdur'u görmek ve bu eşsiz kültürel zenginliği keşfetmek için herkesi festivale davet ediyoruz.

Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Burdur Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Derneği işbirliğinde geleneksel el sanatlarının ve sanatçılarının desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festivalin açılışı törenle yapıldı.

Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Burdur Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Derneği işbirliğinde geleneksel el sanatlarının ve sanatçılarının desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festivalin açılışı törenle yapıldı.