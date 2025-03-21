Burdur'da İlk Geleneksel El Sanatları Festivali Coşkuyla Başladı

Burdur'da düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali, yerel kültür ve sanatın zenginliğini kutlamak için kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:05
Burdur'da İlk Geleneksel El Sanatları Festivali Coşkuyla Başladı

Burdur'da İlk Geleneksel El Sanatları Festivali

Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Burdur Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile Kültürel Diplomasi Derneği'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirilen bir törenle yapıldı.

Festivalin İlk Gününde Renkli Gösteriler

Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde, Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sahnelendi. Bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Vali Bilgihan'dan Övgü Dolu Sözler

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Burdur'un eşsiz doğası, kültürü, tarihi ve sanatsal değerleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Burdur'un zengin folklorik geçmişine dikkat çeken Bilgihan, "Bu şehir, kendi sazını, kendi türkü sözlerini üretmiştir. 100'den fazla halk kültürüne eser kazandırmıştır," dedi.

Kültürel Zenginlik ve Katılımcılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise Türkiye'nin UNESCO dünya mirası listesine 31 unsur kaydettirdiğini belirterek, "Türkiye, her bölgesi ve farklı kültürel unsurlarıyla çok değerli bir coğrafya," ifadelerini kullandı.

Festivalde, 11 ilden katılan ve geleneksel sanat dallarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını kazanmış 20 sanatçı yer alıyor. Katılımcılar, çalgı yapımı, sipsi, ahşap oymacılığı, ebru ve geleneksel giysili bebek gibi birçok sanat dalında stantlar açtı.

Festival, bu zengin kültürel mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Etkinliklerin Pazar günü sona ereceği duyurulmuştur. Burdur'u görmek ve bu eşsiz kültürel zenginliği keşfetmek için herkesi festivale davet ediyoruz.

Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Burdur Valiliği...

Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Burdur Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Derneği işbirliğinde geleneksel el sanatlarının ve sanatçılarının desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festivalin açılışı törenle yapıldı.

Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Burdur Valiliği...

Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Burdur Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Derneği işbirliğinde geleneksel el sanatlarının ve sanatçılarının desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festivalin açılışı törenle yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'deki İhtiyaç Sahiplerine 1500 Gıda Kolisi Dağıttı
2
Gazi Üniversitesi'nde Coşkulu Nevruz Bayramı Etkinliği
3
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
4
Türkiye ve BAE İlişkilerinin 52. Yıl Dönümü Kutlandı
5
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki Yeni Metro Hattı Müjdesi
6
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
7
Pakistan'a Starlink İçin Geçici Sertifika Verildi

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek