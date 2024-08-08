Burdur'da İmece Usulü Aşure İkramı

Burdur'da Geleneksel Aşure Dağıtımı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yerel halkın imece usulüyle hazırladığı aşure, düzenlenen etkinlikle dört bin kişiye sunuldu. Etkinliğin yapıldığı pazar yerinde, Kur'an-ı Kerim okunup mevlitler icra edildi.

Birlik ve Beraberlik İçin

Aşure dağıtım etkinliği, organizatör Gülsüm Avcı'nın açıklamalarına göre, birlik ve beraberliği simgeliyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada Avcı, "Muharrem ayı nedeniyle bu geleneği yaşatmak istedik. Katılım çok güzeldi, Karamanlı halkına teşekkür ederim. Herkes destek oldu," dedi.

İlçe Halkının Dayanışması

Etkinliğe emek veren Hülya Atasoy, yerel halkın malzeme ve nakit yardımlarıyla sürece katkı sağladığını vurguladı. Atasoy, "Herkes elindeki malzemeleri getirdi; nohut, fasulye, ceviz ve bademle birlikte aşurelerimizi hazırladık. Yiyenlere afiyet olsun!" ifadelerini kullandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle yaptığı aşure, 4 bin kişiye dağıtıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle yaptığı aşure, 4 bin kişiye dağıtıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle yaptığı aşure, 4 bin kişiye dağıtıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle yaptığı aşure, 4 bin kişiye dağıtıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle yaptığı aşure, 4 bin kişiye dağıtıldı.