Burdur'da İşçi Hisar Makinesine Kolu Kaptırdı — Ağır Yaralandı

Burdur'da İş Kazası: Hisar Makinesine Kolu Kaptırdı

Yeşilyayla Kereste'de saat 10.00 civarında meydana gelen olayda işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Burdur’un Yeşilyayla Kereste tesisinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, İran uyruklu Ş.T. (37) hisar makinesinde çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle kolunu makineye kaptırdı.

Olay yerindeki iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kolunu kaybeden Ş.T., burada sürdürülen tedavi sonrası ileri müdahale için ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Sevk sırasında görüntü çeken basın mensuplarına ise hastanede görevli özel güvenlikler engel oldu.

Olayla ilgili soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

