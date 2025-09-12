Burdur'da Işıkhan: İşsizlik %8'e, Genç İşsizlik %15'e Düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstasyon Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli istihdam verilerini paylaştı. Toplantı, "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" sloganıyla gerçekleştirildi.

İstihdam ve işsizlik verileri

Bakan Işıkhan, Türkiye genelindeki güncel rakamları şu sözlerle aktardı: "İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 8'e düşmüş durumda. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 582 bine ulaştı. Özellikle gençlerimizde işsizlik oranı dikkatinizi çekmek isterim, bir ayda neredeyse 1 puan azalarak yüzde 15'e geriledi."

Işıkhan, bu güçlü gidişatın istihdama olumlu yansıdığını vurgulayarak, içinde bulunulan bölgesel gerilimlere rağmen kalkınma sürecinin sağlam temeller üzerinde devam ettiğini belirtti.

Burdur'a yapılan yatırımlar ve yerel veriler

Burdur'da 23 yıldır süren yatırımların etkisine dikkat çeken Işıkhan, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan çalışma hayatına kadar toplam 60 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldığını söyledi. İlin çalışma hayatına yapılan yatırımlarla aktif sigortalı sayısının son 23 yılda %71 arttığını aktardı.

Mayıs ayı itibarıyla Burdur'da aktif sigortalı sayısının yaklaşık 80 bine ulaştığını belirten Işıkhan, 2002'den bugüne 70 bini aşkın vatandaşın Burdur'da istihdam edilmesine aracılık ettiklerini kaydetti.

2024 yılı işgücü verilerine göre Burdur'da istihdam oranı %52, işsizlik oranı %4, işgücüne katılım oranı %54,1 olarak açıklandı. Ayrıca ilde 11 bin 732 kişinin genel sağlık sigortasının devlet tarafından karşılandığı ifade edildi.

Bölgesel ve uluslararası değerlendirme

Işıkhan, konuşmasında İsrail'in saldırılarına değinerek bu eylemlerin bölge ve dünya açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan unsurlar olduğuna dikkat çekti: "Bu süreçte de biz Türkiye olarak Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle her zamankinden daha güçlüyüz, daha hazırlıklıyız."

Bakan, yerli ve milli kalkınma vurgusu yaparak tüm halktan devlete, millete ve lidere güvenilmesini istedi ve kalkınma hamlelerinin yeni zaferlere taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca CHP, İYİ Parti ile Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), İstasyon Öğretmenevi'nde "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" sloganıyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.