Burdur'da İsmail Heniyye'ye Suikast Protestosu

Burdur'da İsmail Heniyye'ye Yürüyüşle Tepki

Burdur'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi.

Yürüyüş Detayları

Köprübaşı mevkisinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında bazı kadınlar, kanlı kefenlere sarılmış bebek maketleri taşıyarak dikkat çekti. Katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüşlerine devam etti ve Gazi Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Kalabalık Açıkladı

Cumhuriyet Meydanı'na vardıklarında tekbirler getiren kalabalık, burada İsmail Heniyye'nin liderliğine olan desteklerini ifade etti. Burdur Kudüs Platformu temsilcisi Hüseyin Büyükkeleş, burada bir konuşma yaparak, Heniyye'nin insan hakları savunuculuğunu ve İsrail'in uyguladığı insanlık dışı saldırılara karşı duruşunu vurguladı.

Büyükkeleş, "Onlar sanıyor ki akıttıkları kan yanlarına kalacak. Bu zulüm devranı böyle sürüp gidecek değil. Zulüm ile abat olanların akıbeti daima kötü olur," diyerek, katılımcılara umut dolu bir mesaj verdi.

Duaya Eşlik Ettiler

Etkinliğin sonunda, Filistinliler için dualar edildi ve kalabalık, birlik ve beraberlik içinde dağıldı.

Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşle protesto edildi.

Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşle protesto edildi.

Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşle protesto edildi.

Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşle protesto edildi.

Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşle protesto edildi.