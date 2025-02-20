Burdur'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü, Çarpışmalara Neden Oldu

Burdur'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kaza Yaptı

Burdur'da, sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç, seyir halindeyken üç otomobile çarptı. Olay, Güzelleştirme Caddesi'nde meydana geldi.

72 yaşındaki Hilmi K. idaresindeki 15 SA 724 plakalı hafif ticari araç, önce park halindeki iki otomobile ardından karşı yönden gelen 42 yaşındaki Emrah D. yönetimindeki 15 AAH 937 plakalı araca çarptı.

Kaza ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hilmi K., sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüye hastanede yapılan müdahalelerle hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Burdur'da sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç, önce park halindeki iki otomobile sonra karşı istikametten gelen otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç, önce park halindeki iki otomobile sonra karşı istikametten gelen otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.