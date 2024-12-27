Burdur'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Burdur'da İşçi Göçük Altında Kaldı

Burdur'un Karasenir Mahallesi Gönen Sokak'ta gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. Olay anında işçi Hasan Y.'nin vücudunun bir kısmı kayan toprağın altında sıkıştı.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan işçiyi bulunduğu yerden kurtararak, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İşçinin Sağlık Durumu

Kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Burdur'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burdur'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.