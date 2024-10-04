Burdur'da Kuzenini Bıçaklayan Çocuk Hayatını Kaybetti

Burdur'da Trajedi: Kuzen İlişkisinde Kanlı Olay

Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen bir olayda, tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen 15 yaşındaki Muhammed E. hayatını kaybetti.

Tartışma Kanlı Bitti

Söğüt Beldesi'nde bir sebze halinde çalışan iki yabancı uyruklu kuzen, aralarında çıkan bir tartışma sonucunda kavga etmeye başladılar. Bu sırada S.E. isimli kuzenin, Muhammed E.'yi bıçakla yaraladığı iddia ediliyor.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralı Muhammed E., Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Kuzen Yakalandı

Olayın ardından kaçan S.E., jandarma ekipleri tarafından göl mevkiinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.