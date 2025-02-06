Burdur'da Kuzenini Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Bucak'ta Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde, kuzeni Murat T.'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Erkan N. tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaaliler Beldesi'nde dün meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Murat T. ile 44 yaşındaki kuzeni Erkan N. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda, Erkan N.'nin Murat T.'yi bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Erkan N., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hastanede tedavi altında bulunan Murat T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.