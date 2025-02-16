Burdur'da Mahsur Kalan Keçiler AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 13:36
Burdur'da Mahsur Kalan Keçiler AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Burdur'da Keçi Kurtarma Operasyonu

Burdur'un Bucak ilçesinde, Atilla Mahallesi'nde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Mahsur Kalan Keçilere İlk Müdahale

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, iki keçinin sarp arazide mahsur kaldığını tespit etti. Ekipler, olay yerine giderek kurtarma operasyonuna başladı.

Keçiler Güvenle Aşağı İndirildi

Kurtarma çalışmaları esnasında, halatlar kullanılarak keçilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi sağlandı. Her iki keçi de sağlık durumu iyi bir şekilde kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Bu olay, AFAD’ın bölgedeki kurtarma faaliyetlerinin ve doğal afetlere karşı duyarlılığının bir göstergesi oldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü...

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağı indirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü...

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağı indirdi.

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