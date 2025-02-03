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Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 29 yaşındaki sürücü Bahri S. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:47
Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, devrilen motosiklet kazası sonucunda 29 yaşındaki sürücü Bahri S. yaşamını yitirdi.

Olay, Bahri S. tarafından kullanılan 20 D 4728 plakalı motosikletin, Karapınar köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesiyle gerçekleşti. Kaza anında yaralanan Bahri S., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ne yazık ki, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bahri S. kurtarılamadı.

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