Burdur'da Müstakil Evde Yangın: Ev Sahibi Yaralandı

Burdur'da Müstakil Ev Yangını: Ev Sahibi Yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşanan yangın, ev sahiplerinin dikkatini bir kez daha çekti. Yeşildere köyünde, bahçesinde yaktığı ateşin sıçraması sonucu müstakil evinde yangın çıkan İbrahim T. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim T., bahçesinde temizlik çalışması yaparak biriken yaprakları ve otları yaktı. Ancak ateş, kontrolsüz bir şekilde eve sıçradı. Yangını söndürmeye çalışan İbrahim T., vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşması sonucu yaralandı.

Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık, Gölhisar Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirerek, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan İbrahim T., yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu olay, bahçede ateş yakarken dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.