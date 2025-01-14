Burdur'da Öğrencilerin Jandarmaya Sevgi Dolu Notu Duygulandırdı

Burdur'un Bucak ilçesindeki köy okulu öğrencileri, jandarma trafik ekibine sevgi dolu bir not bıraktı. Not, jandarmayı duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:02
Burdur'da Öğrencilerin Jandarmaya Sevgi Dolu Notu Duygulandırdı

Burdur'da Öğrencilerin Sevgi Dolu Notu Duygulandırdı

Burdur'un Bucak ilçesinde, Taşyayla Köyü İlkokulu öğrencileri, trafik eğitimi veren jandarma ekibine unutulmaz bir mesaj bıraktı. Jandarma ekipleri, öğrencilerle trafik güvenliği üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

Jandarma Ekibi Duygusal Anlar Yaşadı

Eğitim sonrasında jandarma araçlarının başına gelen ekip, camda bulunan sevgi dolu not sayesinde duygusal anlar yaşadı. Notta, "Tekrar gelin jandarma abilerim sizi çok seviyoruz. İkinci dönem tekrar gelin. İyi ki varsınız. Sizi çok sevdik. Gitmeden tekrar gelin. 4/A Lina, Melek, Damla, Ecrin ve Ceylin." ifadeleri yer aldı. Üstelik notta Türk bayrağı çizimleri de dikkat çekti.

Öğrencilerin samimi yaklaşımı, jandarma ekibine büyük mutluluk ve bağlılık hissettirdi. Burdur Valiliği, bu içten notu sosyal medya hesaplarında paylaşarak, toplumsal dayanışmanın ve sevgi dolu bir toplum bilincinin önemini vurguladı.

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