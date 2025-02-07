Burdur'da Öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi Veriliyor

Burdur'da, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesi dahilinde öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor. Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlk Yardım Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

2016'dan bu yana 3 bin 500 öğretmen, bu eğitimden faydalandı. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ayrıca 7 bin 250 öğrenci ve 178 veliye ilk yardım semineri düzenlendi.

Öğretmenler, Öğrencilere Güvenli Bir Ortam Sağlıyor

Burdur İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerin öğretmenlerin okul ortamında öğrencilere daha güvenli bir ortam sağlamasına katkı sağladığını söyledi. İl genelinde öğretmenlerin yüzde 80'inin bu eğitimi aldığını belirten Akboğa, tüm öğretmenlere ilk yardım eğitimi vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Akboğa, "Okullarımızda en çok karşımıza çıkan olaylardan biri solunum yolu tıkanmalarıdır. Çocuklarımız yedikleri yiyecekleri aceleyle ya da eğlence amacıyla yiyor ve bu nedenle bu durum aniden ortaya çıkabiliyor." dedi. Ayrıca, öğretmenlerin bu tür acil durumlara müdahale ederek birçok öğrencinin hayatını kurtardığını da vurguladı.

Saha Kahramanları: Öğretmenler

İlk yardım eğitmeni Melahat Akboğa ise öğretmenlerin sahadaki kahramanlar olduğunu belirtirken, "Biz bilgileri aktarıyoruz, onlar uyguluyor ve başarılı oluyorlar." dedi.

Eğitime katılan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Leyla Taşdemir, solunum yolu tıkanmalarında Heimlich manevrasını uygulama pratiği yaptıklarını aktardı. Öğretmen Fahri Tanrıverdi ise üç yılda bir eğitimi tekrarlayarak bilgilerini güncel tutuklarını vurguladı.