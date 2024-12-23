Burdur'da Otobüs Yangını: 6 Araç Zarar Gördü

Burdur'da, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otoparkında yaşanan yangında, toplamda 6 özel halk otobüsü hasar aldı.

Yangın, park halindeki otobüslerden birinde başladı ve hızla diğer araçlara yayıldı. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 3 itfaiye aracı ve 11 personel ile yangına müdahale etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yapılan müdahelenin ardından yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yangın sonucunda 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.

Ballak, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin yapılacağını ifade ederek, "Araç sahiplerine geçmiş olsun diliyorum," dedi.

Olay anında araç sahiplerinden Erkan Gedik, yangını fark ettiğinde otobüsünün yandığını gördüğünü ve ekiplerin yangının nedenini araştırdığını söyledi.

Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.

Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.