Burdur'da Otomobil Çarpması: 73 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Burdur'da Otomobil Çarpması Büyük Bir Acıya Yol Açtı

Burdur-Ağlasun karayolu üzerinde meydana gelen trajik kaza, yerel halkı derin bir üzüntüye boğdu. Alaettin Y. (49) idaresindeki 15 ABN 465 plakalı otomobil, Çine köyü yakınlarında yolda karşıya geçmeye çalışan Ümmü Ceylan (73) isimli yayaya çarptı.

Kaza sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ceylan'ı Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü jandarma tarafından karakola götürüldü. Olayın ardından hastane önünde bulunan Ali Ceylan, annesinin ölümünden dolayı derin bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Ali Ceylan, mahallelerinden geçen yolda önlem alınması için yetkililerden üst geçit yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Bu üzücü olay, trafik güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Burdur'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kadının yakınları hastane önünde toplandı.