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Burdur'da Otomobil Kazası: 10 Yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesindeki otomobil kazasında 10 kişi hastanelere kaldırıldı, durumu ağır bir yaralı var.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:14
Burdur'da Otomobil Kazası: 10 Yaralı

Burdur'da Feci Kaza

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaza Detayları

Olay, Burdur-Fethiye karayolu Beyköy kavşağında yaşandı. Sadi Özyılmaz yönetimindeki 42 AZ 220 plakalı otomobil, Yunus Uzel’in kullandığı 34 HAL 551 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ve Durumları

Kazada yaralananlar arasında Ayşe, Figen, Sultan ve Muhittin Eren Uzel'in yanı sıra Dursun, Salih, Faruk Kenan Özyılmaz ve Kezban Kübra Aslan da bulunuyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralılardan Kezban Kübra Aslan'ın durumu ağır.

Olay Yeri İnceleme

Kaza ile ilgili inceleme yapmak üzere olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere...

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere...

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere...

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere...

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere...

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere...

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

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