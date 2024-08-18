Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Burdur'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:19
Burdur'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Burdur'da İki Araç Çarpıştı

Burdur’un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Çamlık Mahallesi Manca Kavşağı’nda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kaza, Mustafa Akkurt’un idaresindeki 15 ACV 707 plakalı otomobil ile Mehmet Yıldırım’ın kullandığı 07 AOC 06 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hızlı biçimde Karamanlı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralanan kişiler arasında sürücü Yıldırım ile aynı araçta bulunan Filiz Yıldırım, Yüsra Gültepe ve Emirhan Burhan yer alıyor.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobillerin çarpışma anı, aracın sürüklenmesi ve çevredeki insanların yardıma koşma çabaları yer alıyor.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye...

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye...

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı