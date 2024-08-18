Burdur'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Burdur'da İki Araç Çarpıştı

Burdur’un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Çamlık Mahallesi Manca Kavşağı’nda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kaza, Mustafa Akkurt’un idaresindeki 15 ACV 707 plakalı otomobil ile Mehmet Yıldırım’ın kullandığı 07 AOC 06 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hızlı biçimde Karamanlı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralanan kişiler arasında sürücü Yıldırım ile aynı araçta bulunan Filiz Yıldırım, Yüsra Gültepe ve Emirhan Burhan yer alıyor.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobillerin çarpışma anı, aracın sürüklenmesi ve çevredeki insanların yardıma koşma çabaları yer alıyor.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.