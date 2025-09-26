Burdur'da restoranda cinayet: Sanığa 15 yıl 10 ay hapis

Mahkeme kararı

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ramazan Uçar SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu. Duruşmada maktulün babası Nihat Mete, annesi Sevilay Mete ve taraf avukatları da yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uçar'ı haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira para cezası verildi. Toplam ceza 15 yıl 10 ay olarak belirlendi.

Maktulün avukatı ve aile üyeleri, sanık hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını ve sanığın en üst raddeden cezalandırılmasını talep etti. Sanık savunmasında, "Bu şekilde bir olay yaşanmasını istemezdim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir." dedi.

Olayın seyri

Olay, Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Sanık Ramazan Uçar, aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'ye 31 Ekim 2024 tarihinde tabancayla 6 el ateş edip kaçmıştı. Hüseyin Mete olay yerinde hayatını kaybetti; zanlı daha sonra tutuklandı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı; karar duruşmasında ise yukarıdaki cezalar verildi.