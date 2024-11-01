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Burdur'da Restoranda Silahlı Saldırı Kameralara Yansıdı

Burdur'da yaşanan silahlı saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detayları.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:16
Burdur'da Restoranda Silahlı Saldırı Kameralara Yansıdı

Burdur'da Restoranda Şok Edici Silahlı Saldırı

Burdur'da bulunan bir restoranda meydana gelen silahlı saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerindeki restoranda gerçekleşti.

Olayın Detayları

Dün akşam saatlerinde yaşanan trajik olayda, 35 yaşındaki Ramazan U. ile 42 yaşındaki Hüseyin Mete arasında husumet olduğu iddia edildi. Ramazan U., Hüseyin Mete'ye tabancayla ateş açarak, onu ağır yaralamış ve olay yerinde yaşamını yitirmesine sebep olmuştur.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Saldırının güvenlik kamerasınca görüntülendiği anlaşılırken, kameralarda Ramazan U.'nun sırtı dönük oturan Mete'ye defalarca ateş ettiği görülüyor. O anlarda restoranın müşterileri panik içinde dışarı kaçarken, bir kişi saldırganı kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırmayı başardı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayda Ramazan U., tabancayla 6 el ateş ederek Hüseyin Mete'yi başından, omzundan ve göğsünden vurdu. Mete, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kısa süre içinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Soruşturma sürerken, güvenlik kameralarındaki görüntüler olayın seyrini belirlemede önemli rol oynamaktadır.

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