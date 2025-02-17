Burdur'da Sahte İçki Operasyonu: 185 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Burdur'da Sahte İçki Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Burdur'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 185 litre etil alkol ile 7,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte ve yasa dışı alkol kullanımının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve sahte içkiye dayalı ölüm olaylarının engellenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

İl merkezi ile Bucak ve Tefenni ilçelerinde M.U, A.K, İ.E.Y, M.Y, S.K, M.G, A.Ç. ve A.A. isimli şüphelilerin sahte içki satışı yaptığını tespit eden polis ekipleri, operasyona hız verdi.

Yapılan ev ve iş yeri aramalarında toplam 185 litre etil alkol ve 7,5 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Burdur'da 185 litre etil alkol ile 7,5 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda, 185 litre etil alkol ile 7,5 litre sahte içki ele geçirildi.