Burdur'da Silahlı Cinayet: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Burdur'da Silahlı Cinayet Gelişmeleri

Burdur'da, bir restoranda meydana gelen silahlı cinayetle ilgili olarak zanlı adliyeye sevk edildi. Olay, Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki bir restoranda yaşandı.

Olayın Geçmişi

Dün akşam saatlerinde, Ramazan U. (35) isimli şahıs, arasında husumet bulunduğu iddia edilen Hüseyin Mete'yi (42) tabancayla vurarak hayatını kaybettirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, saldırının restoranın güvenlik kameralarına da yansıdığı anlaşıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Ramazan U.'nun Mete'ye defalarca ateş ettiği, diğer müşterilerin panikle restorandan kaçtığı ve bir kişinin de zanlıyı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Zanlının Adliyeye Getirilmesi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ramazan U., çelik yelek giydirilerek Burdur Adliyesine sevk edildi. Zanlı, verdiği ifadesinde Mete'nin haraç aldığını ve daha önce 50 bin lira alıp geri vermediğini öne sürdü. Ayrıca, olay günü Mete'nin restoranda kendisine "Burada yiyip içeceğim, hesabı da sen ödeyeceksin." dediğini ileri sürdü.

Olayın Sonuçları

Ramazan U., tabancayla toplamda 6 el ateş ederek Mete'yi başından, omzundan ve göğsünden vurmuş ve olay yerinde Mete hayatını kaybetmişti. Zanlı, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanmıştı.