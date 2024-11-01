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Burdur'da Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Burdur'da bir restoranda yaşanan silahlı saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:05
Burdur'da Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Burdur'daki Silahlı Saldırı Olayı

Burdur'da, bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda, 35 yaşındaki Ramazan U, 42 yaşındaki Hüseyin Mete'yi vurdu. Olay, Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan Ramazan U, emniyetteki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne çelik yelekle getirildi. Saldırının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi.

Olaya Dair Detaylar

Güvenlik kameralarının görüntülerinde, Ramazan U'nun, huzursuzluk geçmişi olan Mete'ye tabancayla defalarca ateş ettiği görülüyor. Müşterilerin panik içinde restorandan kaçtığı anlar ve bir kişinin saldırgana müdahale etmeye çalışması da dikkat çekti.

Zanlının İfadesi ve Soruşturma

Ramazan U, ifadesinde Mete'nin kendisine haraç aldığını ve daha önce 50 bin liralık bir meblağı geri vermediğini iddia etti. Ayrıca, olayın yaşandığı gün restoranda "Burada yiyip içeceğim, hesabı da sen ödeyeceksin." şeklinde bir tehditte bulunduğunu belirtti.

Olayın Sonuçları

Ramazan U, savcılık sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Olay yerinde Mete, başından, omzundan ve göğsünden aldığı mermilerle hayatını kaybetti ve zanlı, kaçarken polis tarafından yakalandı.

Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

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