Burdur'da Silahlı Saldırı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen üzücü bir silahlı saldırıda, babasıyla birlikte vurulan esnaf, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Olay, Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda gerçekleşti. Baba Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32), bulvar üzerindeki iş yerlerinin önünde iken, şüpheli M.K. (42) tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandılar. Baba Ramazan Tin, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Muharrem Tin hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ramazan Tin, ilçede damlama sulama sistemleri satıcılığı yapmaktaydı. Olayın ardından M.K., güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin incelenmesi sonucu Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Olayın arka planına dair incelemeler devam ediyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.