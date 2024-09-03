Burdur'da Silahlı Saldırı: Esnaf Hayatını Kaybetti

Burdur'da Şok Edici Olay: Esnaf Öldürüldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, esnaf Ramazan Tin (53) hayatını kaybetti. Olayda Tin’in oğlu Muharrem Tin (32) de ağır yaralandı.
Olayın Gelişimi
Edinilen bilgiye göre, M.K. (42) iş yerinin önünde bulunan Tin ailesine, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Tin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Muharrem Tin ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Zanlının Yakalanması
Saldırıyı gerçekleştiren M.K., olay yerinden kaçtı ancak kısa sürede Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde, taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu iddia edildi.
Cenaze İşlemleri ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Olay yerindeki incelemelerin sona ermesinin ardından Ramazan Tin’in cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, M.K.'nin önce Ramazan Tin'e, ardından oğluna ateş ettiği görülüyor.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.