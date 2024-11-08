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Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Burdur'da tefecilik iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:00
Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Burdur'da Tefecilik İddiasıyla Gözaltılar

Burdur'da, tefecilik faaliyetlerinde bulundukları öne sürülen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Burdur Valiliği'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, şehrin çeşitli bölgelerinde tefecilik yapan kişileri hedef alan bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Belirli adresler ve iş yerlerine eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 66 adet senet, çok sayıda banka belgeleri ve 3 dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarma ekiplerince gerçekleştiren işlemleri ise devam ediyor.

Bu operasyon, tefecilikle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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