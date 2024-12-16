DOLAR
34,96 0,01%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.988,92 -0,41%
BITCOIN
3.655.451,18 -1,4%

Burdur'da Tefecilik Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:26
Burdur'da Tefecilik Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Burdur'da Tefecilik Operasyonu

Burdur'un Bucak ilçesinde gerçekleştirilen bir tefecilik operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl jandarma ekiplerinin, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik başlattığı çalışma sonucu, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında, şüpheliler D.Ö. ve G.V., ikametlerinde gözaltına alındı. Yapılan adres aramasında, 9 dolu senet, 2 imzalı boş senet, 92 boş senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 990 lira, ajanda, 10 kredi kartı, bir kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Zanlılardan Biri Serbest Bırakıldı

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.V., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı D.Ö. ise serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltında alınan 2 şüpheliden 1'i...

Burdur'un Bucak ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltında alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'ten 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı'
3
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 2025'te Memur Maaşlarına %15 Ek Zam Talebi
4
Kayseri'de İş Kazası: Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
5
Rusya, Donetsk'te Yelizavetovka'yı Ele Geçirdi
6
Suriyeli Rezak Ailesi, Adıyaman'dan Ülkelerine Dönüş Yolu Açtı
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!