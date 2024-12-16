Burdur'da Tefecilik Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Burdur'da Tefecilik Operasyonu

Burdur'un Bucak ilçesinde gerçekleştirilen bir tefecilik operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl jandarma ekiplerinin, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik başlattığı çalışma sonucu, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında, şüpheliler D.Ö. ve G.V., ikametlerinde gözaltına alındı. Yapılan adres aramasında, 9 dolu senet, 2 imzalı boş senet, 92 boş senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 990 lira, ajanda, 10 kredi kartı, bir kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Zanlılardan Biri Serbest Bırakıldı

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.V., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı D.Ö. ise serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltında alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.