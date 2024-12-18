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Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:37
Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde feci bir trafik kazası gerçekleşti. 19 yaşındaki Ramazan A. yönetimindeki 32 AK 278 plakalı minivan, Yeşilbaşköy bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, minivanın içindeki Mustafa K. (30) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Ramazan A.'nın yanı sıra araçtaki Musa A. (18) ve İbrahim T. (16) yaralandı.

Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikeleri olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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