Burdur'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Burdur'da Feci Trafik Kazası!

Burdur-Fethiye kara yolunda gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Ali Çalışkan'ın kullandığı 15 DF 105 plakalı otomobil, Mehmet Peşen yönetimindeki 15 ACL 809 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza, Kuruçay mevkiinde gerçekleşti.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, kazada sürücü Mehmet Peşen ve yolcu Emir Özer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan Ali Çalışkan, annesi Fatma Çalışkan (31) ve kızı Duru Çalışkan (7), ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Cenazeler Morgda

Olayla ilgili olarak savcının incelemesi sonrası hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı, Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı, Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.