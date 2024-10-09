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Burdur'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Burdur'da meydana gelen kazada, otomobil bariyerlere çarpıp traktöre çarparak durdu, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:20
Burdur'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Burdur'da Kaza: 5 Yaralı

Burdur'da, bir otomobilin bariyerlere ve traktöre çarpması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Beyza P. (22) yönetimindeki 07 MRG 76 plakalı aracın Kurna köyü kavşağında yolun sağ tarafındaki bariyere çarpmasıyla başladı.

Çarpmanın Ardından Traktöre Çarpış

Otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak aynı yönde giden Şeref A. (25) idaresindeki 15 ACE 457 plakalı traktörün römorkuna çarparak durabildi. Olay yerine yapılan ihbarla birlikte, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Yaralılar arasında otomobil sürücüsü Beyza P. ile yolcular Taşkın D. (22), Berkay K. (23), Rukiye K. (23) ve Zeynep A. (21) bulunuyor. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan kontroller sonucunda durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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