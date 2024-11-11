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Burdur'da Üç Araçla Meydana Gelen Kazada Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Burdur'da üç aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralıların tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:41
Burdur'da Üç Araçla Meydana Gelen Kazada Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Burdur'da Üç Araçla Meydana Gelen Kazada Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Burdur'da Hacılar köyü yakınlarında üç aracın karıştığı kazada ölü sayısının ikiye yükseldiği bildirildi. Kazada yaralanan Nilüfer Ü. hastaneye kaldırılmasına rağmen, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Böylece bu korkunç kazada hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2'ye ulaştı. Diğer taraftan kazada yaralanan 6 kişi'nin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, Taha C. (19) idaresindeki 34 FGU 221 plakalı otomobilin, İbrahim Ü. (37) yönetimindeki 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası Umutcan A. da hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yaralanan toplam 7 kişi, hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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