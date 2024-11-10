Burdur'da Üç Araçlı Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Burdur'da, Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınlarında gerçekleşen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, Taha C. (19) yönetimindeki 34 FGU 221 plakalı otomobilin U dönüşü yapması sırasında, İbrahim Ü. (37) idaresindeki 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, o sırada sağ şeritte seyir halinde olan Ali Rıza Y. (51) tarafından kullanılan 15 AAR 961 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobiller şarampole savrulurken, hafif ticari araç devrildi. Sağlık ekipleri, 34 FGU 221 plakalı otomobilde bulunan Umutcan A. (26) adlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralananlar arasında sürücüler Taha C. ve İbrahim Ü. ile birlikte araçtaki Osman K. (27), Kerem D. (18), Yılmaz Ü. (64), Havali Ü. (65) ve Nilüfer Ü. (43) yer aldı. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Kerem D., Nilüfer Ü. ve Havali Ü., tedavi için çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.