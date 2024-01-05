Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Burdur Valiliği, uyuşturucu ticareti yapan 3 kişinin tutuklandığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün ihbarı değerlendirerek Antalya-Burdur yolu üzerinde 2 aracı durdurduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu içmeye yarayan malzemeler, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 39 mermiyle yakalandı.

M.T, M.Ö. ve O.A, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Burdur'da yakalandı. Emniyetteki sorgularının sonrasında mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.