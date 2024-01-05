Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Burdur'da yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Yayın Tarihi:

Burdur Valiliği, uyuşturucu ticareti yapan 3 kişinin tutuklandığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün ihbarı değerlendirerek Antalya-Burdur yolu üzerinde 2 aracı durdurduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu içmeye yarayan malzemeler, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 39 mermiyle yakalandı.

M.T, M.Ö. ve O.A, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Burdur'da yakalandı. Emniyetteki sorgularının sonrasında mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Ünlü markalar en ucuza satışta! Ayakkabı almak isteyen fiyatlardan gözünü alamayacak Ünlü markalar en ucuza satışta! Ayakkabı almak isteyen fiyatlardan gözünü alamayacak
O birey Ziraat Bankası hesabına baksın! Ödemeler IBAN'a bugün yatacak O birey Ziraat Bankası hesabına baksın! Ödemeler IBAN'a bugün yatacak
Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki özellikleri: Duygularını ifade etmede zorlanan bir burç Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki özellikleri: Duygularını ifade etmede zorlanan bir burç
Çok Okunanlar
Antalya'da durakta yolculara araba çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti Antalya'da durakta yolculara araba çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti Ünlü gazeteci AK Parti'nin 3 büyükşehirdeki adaylarını açıkladı Ünlü gazeteci AK Parti'nin 3 büyükşehirdeki adaylarını açıkladı Kahramanmaraş'ta geniş kapsamlı operasyon: Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 63 kişi gözaltına alındı Kahramanmaraş'ta geniş kapsamlı operasyon: Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 63 kişi gözaltına alındı Asgari ücret pazarlığı başladı: Türk-İş'ten taban teklifi Asgari ücret pazarlığı başladı: Türk-İş'ten taban teklifi Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD depremin şiddetini duyurdu Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD depremin şiddetini duyurdu