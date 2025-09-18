Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Operasyonun Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyon kapsamında ekipler, Y.D. ve H.Ç.'nin üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklandı; Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.