Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Burdur'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheliden H.Ç. tutuklandı, Y.D. adli kontrolle serbest bırakıldı; operasyon kapsamında uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:36
Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Operasyonun Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyon kapsamında ekipler, Y.D. ve H.Ç.'nin üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklandı; Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Bakan: Polis Özel Harekat yemek ihalesinde usulsüzlük iddiası
2
Papa 14. Leo: İsrail Gazze'de ABD'nin çağrılarına yanıt vermiyor
3
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
4
Erdoğan: "Bu coğrafyada ev sahibiyiz" — Şehit Yakınları ve Gazi Kura Töreni
5
KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da Toplandı: İsrail'in Katar Saldırısına Karşı Ortak Önlemler
6
Afyonkarahisar Sultandağı'nda Traktör-Otomobil Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
DMAX'te "Gümrük Muhafaza Türkiye" 23 Eylül'de Başlıyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)