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Burdur'da Yangın: 6 Özel Halk Otobüsü Kül Oldu

Burdur'da bir otoparkta çıkan yangında 6 özel halk otobüsü hasar gördü. Olayın kundaklama olabileceği düşünülüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:55
Burdur'da Yangın: 6 Özel Halk Otobüsü Kül Oldu

Burdur'da Yangın: 6 Özel Halk Otobüsü Kül Oldu

Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otoparkında meydana gelen yangında, 6 özel halk otobüsü hasar gördü. Park halindeki otobüslerden birinin alev almasının ardından, yangın kısa sürede diğer araçlara da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber vermesiyle, olay yerine hızla müdahale ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ancak 5 otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir otobüs ise ısı nedeniyle camlarının patlaması sonucu son anda yangından kurtarıldı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, ihbarın ardından 3 itfaiye aracı ve 11 personelin olay yerine geldiğini belirtti. Yangının çıkış nedenine ilişkin gerekli incelemelerin yapılacağını sözlerine ekleyen Ballak, "Yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangında zarar gören otobüs sahiplerinden Erkan Gedik, olay yerine geldiğinde otobüsünün yanmakta olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Yangının tam nedeninin araştırıldığı sürüyor.

Kundaklama İhtimali Üzerinde Duruluyor

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Acar ve yöneticileri olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Bilgiç, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kamera kayıtlarının yangının 03.05'te gerçekleştiğini gösterdiğini belirtti. Kayıtlarda birilerinin otobüslere yangın çıkardığının görüldüğünü öne süren Bilgiç, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangının daha fazla araca sıçramadığını ifade etti.

"Ekipler şu anda olayın peşindeler. Kundaklama olduğundan şüpheleniyoruz. 6 otobüsümüz hasar gördü. İkisi tamir edilebilir durumda, 4'ü ise tamamen hurdaya çıktı. Tahmini zararımız 15 milyon lira civarında. Umarım en kısa zamanda failler yakalanır, başka canlar yanmaz. Sonuçta bunlar kamu aracı, vatandaşın kullandığı araçlardır," dedi.

Öte yandan, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, kooperatif üyelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu İtfaiye ekiplerinin...

Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.

Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu İtfaiye ekiplerinin...

Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.

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