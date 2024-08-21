Burdur'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'da Otluk Alanda Yangın

Burdur'un Tefenni ilçesinde, Hasanpaşa köyü Kavakdibi mevkisinde çıkan bir yangın, ormanlık alana sıçramadan başarıyla söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Otluk alanda belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde hızlıca müdahale edildi. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu acil olarak yetkililere bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Yangın ihbarının ardından Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, vatandaşların da ekiplere destek vermesiyle birlikte yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Olay, bölgedeki can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlikenin önüne geçti.