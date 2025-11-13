Burdur'da Yangında Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yangında ölen Şerife (88) ve Durmuş Boz (94) çifti, otopsi sonrası Güney Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip defnedildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:50
Yeşilova'daki yangın sonrası cenaze töreni düzenlendi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı karı koca, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yangın, cumartesi günü sabah saatlerinde Yeşilova ilçesi Güney köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde elektrikli sobadan kaynaklandığı sanılan yangın çıktı.

Yangında Şerife Boz (88) ve Durmuş Boz (94) çiftinin evde mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında evde yaşlı çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından çift, bugün öğle namazını müteakip Güney Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

