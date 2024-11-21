Burdur'da Yatakta Yanmış Bir Ceset Bulundu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Elmalıyurt köyünde, 52 yaşındaki Özcan Dirmilli'ye ait evde, oğlu Hasan Dirmilli tarafından yatağında yanmış halde cesedi bulundu.

Olay, Hasan Dirmilli'nin babasından haber alamadığı gün yaşandı. Acil bir şekilde evine giden Dirmilli, sobanın yanında yer yatağında yatan babasını kısmen yanmış halde buldu. Olay anında yangını söndürmeyi başaran Dirmilli, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Özcan Dirmilli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedi, otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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