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Burdur'da Yem Karma Makinesine Düşen Nurettin Ot Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gökçebağ Köyü'nde yem karma makinesine düşen 52 yaşındaki Nurettin Ot, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:50
Burdur'da Yem Karma Makinesine Düşen Nurettin Ot Hayatını Kaybetti

Burdur'un merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde, hayvancılık yapan Nurettin Ot (52), ahırının önünde yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarıyla birlikte 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Ot'u makineden çıkararak yardım etmeye çalıştılar. Ancak, yapılan kontrollerde Nurettin Ot'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve üç çocuk babası olan Nurettin Ot'un cenazesi, incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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