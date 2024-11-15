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Burdur'da Yöresel Müzik Dinletisi: Kültür Evi Canlandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yerel sanatçılar, Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'nde yöresel müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:00
Burdur'da Yöresel Müzik Dinletisi: Kültür Evi Canlandı

Burdur'da Yerel Sanatçılardan Yöresel Müzik Dinletisi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'nde yerel sanatçılar, unutulmaya yüz tutmuş eserleri seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. Gölhisar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, TRT Üflemeli Saz Sanatçısı Ferhat Erdem, TRT Kabak Kemane Sanatçısı Uğur Önür, cura sanatçısı Necati Arslan, sipsi sanatçıları Mehmet Ali Kayabaş ve Mehmet Bedel, ayrıca bağlama sanatçısı Servet Tekin, Teke yöresinin değerli eserlerini dinleyicilerle buluşturdu.

Kültürel Mirası Yaşatma Çabaları

Etkinlikte konuşan Gölhisar Kaymakamı Emre Çifci, ilçenin kültürel yapılarını korumak adına yapılan çalışmalara dikkat çekti. Çifci, "Kibyra Antik Kenti'mizi ziyaret eden turistlerin kültür evimize de uğraması için çalışmalar yürütüyoruz." diyerek, Gölhisar'ın turizm potansiyelini vurguladı.

Gelecek Planları ve Etkinlikler

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'nde yöre kültürüne yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, etkinlikte bağışçı Güner Özkan ilkokulda Gölhisar ile ilgili yazdığı şiiri okudu.

Dinletinin ardından katılımcılar kültür evini gezerek, bölgenin kültürel mirası hakkında daha fazla bilgi edindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'nde yerel sanatçılar yöresel...

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'nde yerel sanatçılar yöresel müzik dinletisi sundu. Gölhisar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, TRT Üflemeli Saz Sanatçısı Ferhat Erdem, TRT Kabak Kemane Sanatçısı Uğur Önür, cura sanatçısı Necati Arslan, sipsi sanatçıları Mehmet Ali Kayabaş ile Mehmet Bedel ve bağlama sanatçısı Servet Tekin, Teke yöresinin unutulmaya yüz tutan eserlerini seslendirdi.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'nde yerel sanatçılar yöresel...

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'nde yerel sanatçılar yöresel müzik dinletisi sundu. Gölhisar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, TRT Üflemeli Saz Sanatçısı Ferhat Erdem, TRT Kabak Kemane Sanatçısı Uğur Önür, cura sanatçısı Necati Arslan, sipsi sanatçıları Mehmet Ali Kayabaş ile Mehmet Bedel ve bağlama sanatçısı Servet Tekin, Teke yöresinin unutulmaya yüz tutan eserlerini seslendirdi.

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