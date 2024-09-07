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Burdur'da Yüksek Gerilim Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Yeşilova'daki bir mermer ocağında elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 21:21
Burdur'da Yüksek Gerilim Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Burdur'da Trajik İş Kazası

Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir mermer ocağında çalışan işçi yüksek gerilim hattının elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Başarılı işçi Muhammed Emin Ş. (33), ocağın elektrik arızasını gidermek için bir elektrik direğine çıkarak gerekli müdahaleyi yapmaya çalışıyordu. Ancak direk üzerindeki yüksek gerilim hattının akımına kapıldı.

Acil Müdahale

Olayın bildirimi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayla İlgili Soruşturma

İşçinin cenazesi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırılaırken, jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmıştır.

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