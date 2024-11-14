DOLAR
34,35 -0,02%
EURO
36,35 -0,1%
ALTIN
2.831,31 0,42%
BITCOIN
3.061.662,14 1,04%

Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur-Antalya karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:21
Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur'da Üç Araçla Zincirleme Kaza

Burdur'da, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı yakınında meydana geldi.

Kazada, Mücahit Hasan A. kontrolündeki 06 BKN 108 plakalı otomobil, trafik sıkışıklığı nedeniyle durakta bekleyen Salih K. yönetimindeki 15 AH 234 plakalı hafif ticari araca çarptı. Aracın önünde ilerleyen İbrahim C. idaresindeki 15 ACJ 574 plakalı canlı hayvan taşıyan kamyonet de kazaya dahil oldu.

Bu zincirleme kaza sonucu otomobil sürücüsü Mücahit Hasan A. ve yanındaki Emirhan S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
3
Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
4
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu: Şüpheli Tutuklandı
5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 350 Fidan Dikildi
6
Mardin'deki Silahlı Saldırı Davasında Sanıklara Ağır Cezalar Verildi
7
Ebrar Sitesi B Blok Davasında 111 Ölü: Yargı Süreci Devam Ediyor

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!