Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur'da Üç Araçla Zincirleme Kaza

Burdur'da, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı yakınında meydana geldi.

Kazada, Mücahit Hasan A. kontrolündeki 06 BKN 108 plakalı otomobil, trafik sıkışıklığı nedeniyle durakta bekleyen Salih K. yönetimindeki 15 AH 234 plakalı hafif ticari araca çarptı. Aracın önünde ilerleyen İbrahim C. idaresindeki 15 ACJ 574 plakalı canlı hayvan taşıyan kamyonet de kazaya dahil oldu.

Bu zincirleme kaza sonucu otomobil sürücüsü Mücahit Hasan A. ve yanındaki Emirhan S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.